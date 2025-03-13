Центр Софии Губайдулиной выразил соболезнования в связи со смертью композитора

Центр современной музыки Софии Губайдулиной выразил соболезнования в связи со смертью композитора. Эпоним центра скончалась на 94-м году жизни.

В некрологе отмечается, что творчество и огромный личный вклад Губайдулиной в современное музыкальное искусство получили высокое признание во всем мире. Одна из самых известных и исполняемых современных композиторов, она открывает слушателям удивительные музыкальные миры, новые звуковые пространства. Ее уникальное творчество, которое хорошо знают и высоко ценят, возводит человечество в духовные сферы – к высшему, божественному началу.

«Жизнь Софии Губайдулиной – это сокровенный разговор с Богом, диалог между «Я и Ты». Музыканты, хорошо знающие Софию Губайдулину, называют ее небожителем, наделенной уникальной способностью – слышать звучание космоса, духовного мира, грандиозные созвучия мироздания и мировой человеческой души. «Через свою музыку, которая рождается в параллельном измерении, она привносит в наш мир новые звучания, новые вибрации, преобразующие души современников. Ее музыка как молитва к Богу, молитва о любви, о вере», – отмечают авторы некролога.

«София Губайдулина – наша современница, родина ее – Татарстан, Россия. По ее признанию, именно здесь закладывалась глубинная сущность всей ее жизни. Здесь она обрела силы, став одним из величайших композиторов нашего времени, человеком мира!» – подчеркивают в центре.

София Губайдулина очень обостренно и глубоко переживала боль за будущее человечества. Она видела, что мир необычайно перенапряжен, усиливаются глобальные конфликты и многие люди совершенно не понимают того, что они теряют свою человечность и связь с божественным началом. «Эту боль и переживания мы слышим в ее музыке», – сказано в некрологе.

«Каждое крупное сочинение композитора вызывает огромный общественный резонанс, пробуждая в людях мощные жизненные силы. Так, одно из последних сочинений Софии Губайдулиной, оратория «О любви и ненависти», было воспринята мировой музыкальной общественностью как «новый завет нашей эпохе, как самое важное сообщение человечеству XXI века». Музыка Софии Губайдулиной и отраженная в ней душа большого художника поистине причастны к мировому целому и всем проходящим в нем процессам», – подчеркивают в Центре современной музыки.

«Весь мир и вся музыкальная общественность скорбит и выражает огромную благодарность композитору за то наследие, которое она оставила. Оно будет жить в наших сердцах и звучать в музыке будущих поколений», – резюмируют авторы некролога.

Будущий композитор София Губайдулина родилась в Чистополе 24 октября 1931 года в русско-татарской семье учительницы Феодосии Федоровны Елховой и инженера-геодезиста Асгата Масгутовича Губайдуллина. В 1945 году она окончила Центральную детскую музыкальную школу №1 и поступила в казанское музыкальное училище.

В 1949–1954 годах Губайдуллина обучалась в Казанской консерватории и получила там блестящее образование как пианистка. В 1954–1959 годах обучалась на кафедре композиции в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, затем в аспирантуре.

С 1992 года проживала в Германии (Аппен), сохраняя российские гражданство. Автор более 150 сочинений, в том числе масштабных ораторий, симфоний и инструментальных концертов.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989). Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2001). Лауреат таких премий, как Государственная премия России (1992), «Императорская премия», Япония (1998), медаль Гёте города Веймара, Германия, и премия Silenzio, Россия (2001), «Полярная музыкальная премия», Стокгольм, Швеция (2002), Living Composer-2003, Франция (2003), «Европейская культурная премия», Амстердам, Нидерланды (2005), премия «Триумф», Россия (2006), почетная награда Правительства Москвы и Международного совета российских соотечественников «Соотечественник года» (2007), «Новые достижения в музыке», Флоренция, Италия (2009), очетный «Золотой лев» Венецианской биеннале за достижения в области современной музыки (2013), испанская премия BBVA Фонда в области знаний (2017), золотая медаль Британского королевского филармонического общества (2019), номинация на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» (2022), Международная профессиональная музыкальная премия «Браво» в номинации «Композитор года» (2023).

Кавалер Большого креста ордена Pour le Merite («За заслуги№ в науке и искусстве), Германия (2002), Федерального креста со звездой, Германия (2009), ордена «Дуслык», Татарстан, Россия (2016) и ордена «За заслуги в культуре и искусстве» (2021), а также обладатель медали «100 лет образования ТАССР» (2020).

Почетный профессор Московской консерватории, Казанской консерватории, консерваторий Пекина и Тяньцзиня, Китай. Почетный доктор музыки Йельского университета, США. Почетный член Гамбургской открытой академии искусств (Германия), Шведской королевской академии музыки и Американской академии искусств и литературы.