На 94-м году жизни скончалась композитор София Губайдулина

София Губайдулина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На 94-м году жизни скончалась выдающийся композитор София Асгатовна Губайдулина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В сообщении не приводится никакой информации об обстоятельствах случившегося.

«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям», – прокомментировал это печальное событие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

София Асгатовна Губайдулина родилась в Чистополе 24 октября 1931 года в русско-татарской семье. Детство и юность будущего композитора прошли в Казани, здесь она жила с 1932 по 1954 год.

В 1954-м окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, в 1959-м – Московскую консерваторию по классу композиции, а в 1963-м – аспирантуру Московской консерватории по классу композиции.

С 1960–1970-х годов активно разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности. В конце 1960-х – начале 1970-х годов работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.

С 1975 года входила в композиторскую группу «Астрея». В 1980-е годы рассматривалась творческой общественностью как член так называемой «московской троицы» (совместно с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым). С 1991 года проживала в Германии.

Автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Почетный гражданин Казани.