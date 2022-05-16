Руководство Татарстана выразило соболезнования родным и близким певца Рената Ибрагимова

14 мая на 75-году жизни умер народный артист РСФСР, народный артист ТАССР Ренат Ибрагимов. Легендарный певец завоевал признание миллионов слушателей по всему миру и олицетворял целую эпоху в татарском исполнительском искусстве. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями руководства РТ, направленной родным и близким исполнителя.

«Ренат Ибрагимов — легендарный певец, завоевавший признание среди миллионов слушателей по всему миру. С его именем связана целая эпоха татарского исполнительского искусства. Творчество выдающегося мастера любимо несколькими поколениями и является эталоном для многих современных исполнителей», — отмечается в некрологе.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Спустя несколько лет семья переехала из Украинской ССР в Казань. Вокальные данные будущего певца стали проявляться еще в школьные годы. Окончив школу и получив музыкальное образование, Ибрагимов стал участником ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, а затем стал выступать сольно.

В 1973 году, после окончания Казанской консерватории, он стал солистом Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. За годы работы в театре он запомнился зрителям ведущими партиями в операх «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

В эти годы он одержал ряд побед на музыкальных конкурсах, стал лауреатом Всесоюзного конкурса эстрадных артистов и получил главную премию на конкурсе песни «Красная гвоздика». Это принесло ему всесоюзную славу.

С 1988 года Ибрагимов начал работу в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, затем руководил Татарским культурным центром «Сафар», а позже, в 1999 году, основал и возглавил собственный Театр песни.

Ренат Ибрагимов исполнял песни на пяти языках. Его репертуар включал как народные, эстрадные, так и оперные композиции. Многие песни становились всенародно любимыми, однако наиболее популярными в его исполнении остаются «Что так сердце растревожено», «Лада», «Мне хорошо с тобой», «В краю магнолий», «Шагает солнце по бульварам» и другие.

Певец также уделял много времени общественно-просветительской деятельности, снимался в кино, выступил режиссером более 40 музыкальных сборников. Большое внимание уделял развитию певческого умения и воспитанию подрастающего поколения.

Профессиональное мастерство и добросовестный труд Рената Ибрагимова были отмечены такими наградами, как орден «Дуслык», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», Почетная грамота Республики Татарстан. Также являлся лауреатом Республиканской премии имени Габдуллы Тукая.

«Рената Исламовича Ибрагимова всегда отличали большая ответственность, трудолюбие, добросердечное отношение к людям, бесконечная преданность своему делу. Светлая память о выдающемся артисте, талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в телеграмме.

Соболезнования родным и близким исполнителя выразили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, глава Минкульта РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Ренат Ибрагимов скончался 14 мая, предположительно, из-за сердечного приступа. На следующий день в Москве состоялась церемония прощания с исполнителем. Его похоронили на Волковском кладбище. Подробнее – в материале «Татар-информа»