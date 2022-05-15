«Харизматичный, добрый, как звезда сияющий» Ренат Ибрагимов: в Москве простились с певцом

Сегодня в Москве состоялось прощание с певцом, народным артистом РСФСР, композитором продюсером Ренатом Ибрагимовым. В Соборную мечеть пришли тысячи москвичей, чтобы выразить слова соболезнования. Для многих из них печальное известие стало шоком. Подробности — в материале «Татар-информа».

На церемонии прощания с певцом Ренатом Ибрагимовым к скорбящим обратился председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль хазрат Гайнутдин Фото: Дина Газалиева

«Ренат Ибрагимов совершал намазы и хадж»

Прощание с татарским певцом началось в 15.00, гроб с его телом был установлен у входа в Соборую мечеть. От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова был доставлен поминальный венок. Первые кадры и видео сделала представитель республиканского агентства «Татмедиа» Дина Газалиева.

Ко всем скорбящим обратился председатель Духовного управления мусульман РФ и председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин. «Его песня — дорога, путь, который идет к звездам, в небеса. И на сцене стоит харизматичный, но в то же время скромный и иногда немножко застенчивый, но настолько добрый и как звезда сияющий Ренат Ибрагимов», — отметил председатель ДУМ РФ.

Гроб с телом Рената Ибрагимова был установлен у входа в Соборую мечеть Москвы Фото: Дина Газалиева

Равиль Гайнутдин поделился, что Ренат Ибрагимов был глубоко верующим человеком, совершал намазы и отправлялся в паломничество по святым местам — в хадж.

«Я вспоминанию эти мгновения! Когда мы обращались к нему, он никогда не отказывал в своем участии в наших мероприятиях. Деятель культуры такого уровня приходил на праздники и вместе с собратьями совершал намаз», — сказал он.

«Очень жаль, что это так рано произошло»

Далее к близким семьи и общественности обратились Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Ирек Файзуллин отметил, что смерь певца произошла рано. «В памяти останутся только самые приятные воспоминания о Ренате Ибрагимове, — отметил министр. — Очень жаль, что это так рано произошло».

Ирек Файзуллин: «В памяти останутся только самые приятные воспоминания о Ренате Ибрагимове» Фото: Дина Газалиева

Шамиль Агеев поделился воспоминаниями о своем знаменитом земляке.

«Рената Ибрагимова любили все — и в Татарстане, и в Советском Союзе, и в России. А как его любили во всем мире! Когда мы прилетели с ним на фестиваль на Кубу, молодежь всего мира с восхищением слушала его песни. Ренат всегда был очень необычным! И во всем мире гордились им и будут гордиться! Светлая память, Ренат, тебе!» — произнес глава ТПП РТ.

«Это был человек огромного сердца»

Певица, солистка продюсерского центра Москонцерта Вера Берадзе после церемонии прощания с Ренатом Ибрагимовым поделилась воспоминаниями о нем.

«Это был человек огромного сердца. Очень больно, очень его не хватает, — отметила певица. — Все стоит перед глазами: Театр эстрады, 75 лет Москонцерту, за кулисами веселый Ренат Ибрагимов со всеми фотографируется, радуется. И мы наслаждаемся его голосом, необыкновенным, потому что он, действительно, был артист с большой буквы, настоящий. <...> Очень жаль, что так он рано ушел из жизни. Все знают, что ему было бы 75 лет [20 ноября], и он хотел сделать свой юбилей. Но, видите, как распоряжаются высшие силы. Очень жаль...»

Погребальная молитва (дженаза-намаз) в Соборной мечети Москвы началась в 16.30, ее провел председатель Духовного управления мусульман РФ и председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин.

Артист будет похоронен в городе Мытищи Московской области на мусульманском участке Волковского кладбища.

«Жаль, что такой талантливый человек ушел от нас»

Певец ушел из жизни накануне, вечером 14 мая. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Еще днем Рената Ибрагимова видели в московском театре «Градский Холл» — артист репетировал выступление, которое должно было состояться 19 мая.

Очевидцы говорят, что там он чувствовал себя хорошо, но после того, как пришел домой, — резко упал, стало плохо с сердцем, и он скончался. О его кончине сообщил руководитель Штаба московских татар Рустам Ямалеев. «Ренат очень часто бывал в нашем штабе. Я никогда не слышал, чтобы он жаловался на свое здоровье. Он приехал всего две недели назад. Жаль, что такой талантливый человек ушел от нас», — сказал Ямалеев.

Рустам Ямалеев: «На площадке нашего штаба мы обязательно проведем вечер его памяти» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Координационным советом при Национальном конгрессе Москвы и тюркских народов принято решение включить певца, народного артиста РСФСР, композитора, продюсера Рената Ибрагимова в список выдающихся деятелей Москвы татарской национальности.

«В этом списке 32 человека, каждый из которых — достойный представитель татарской национальности, пример для всей нашей общины. Ренат Ибрагимов был именно таким человеком, поэтому было принято решение включить его в этот список», — рассказал «Татар-информу» Ямалеев.

Он напомнил, что Ренат Ибрагимов был выдающимся деятелем культуры, о котором знала вся эстрада и музыкальный мир. «О его авторитете говорит тот факт, что гостями его концертов часто становились Лев Лещенко, Владимир Винокур, Иосиф Кобзон и другие. На площадке нашего штаба мы обязательно проведем вечер его памяти», — подчеркнул Рустам Ямалеев.

«Трудно смириться с уходом столь яркой личности и дарования», – подчеркнул в телеграмме с соболезнованиями Рустам Минниханов Фото: Дина Газалиева

Президент Татарстана выразил соболезнования жене Рената Ибрагимова

Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму с соболезнованиями от своего имени и от имени жителей республики Рената Ибрагимова Светлане Ибрагимовой.

«Трудно смириться с уходом столь яркой личности и дарования, творчество которого стало достоянием не только Татарстана, но и всей страны», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов назвал ушедшего певца «человеком высокой сценической культуры и редкого артистического обаяния». По его словам, природа наградила Рената Ибрагимова «поистине уникальным талантом и удивительным голосом, который нельзя было спутать ни с каким другим».

Президент Татарстана назвал ушедшего певца «человеком высокой сценической культуры и редкого артистического обаяния» Фото: Дина Газалиева

Руководитель республики заметил, что артист «одинаково мастерски исполнял и сложные оперные партии, и популярные народные песни, наполняя их особой глубиной и смыслом, невероятной энергетикой и звучанием».

«Ренат Ибрагимов навсегда останется в нашей памяти, в сердцах многочисленных поклонников его творчества как символ целой эпохи, блистательный образец преданности высокому искусству и избранному делу», — добавил Президент Татарстана.

«Мы глубоко скорбим, разделяем с Вами, со всеми, кто любил и ценил Рената Исламовича, боль этой тяжелой потери. Сил и стойкости Вам в эти трудные дни», — заключил Рустам Минниханов.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР), но когда ему было пять, отец перевез семью на историческую родину в Казань.

Здесь он закончил музыкальную школу и в 1967-1968 годах служил в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх «Князь Игорь», Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»).

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Но всесоюзный успех и известность пришли к нему после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.

В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова», что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры.