Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище

Завершилась церемония прощания с с певцом, народным артистом РСФСР, композитором, продюсером Ренатом Ибрагимовым, и его похоронили на Волковском кладбище в Мытищах. Информацию об этом подтвердил директор певца Александр Яковлев.

Религиозную часть прощания провел председатель Духовного управления мусульман РФ и председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин.

Ранее слова соболезнования выразили глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, солистка продюсерского центра Москонцерта Вера Берадзе и многие другие.

В субботу, 14 мая, у себя дома в Москве после очередной репетиции скончался певец Ренат Ибрагимов, предположительно, от проблем с сердцем, о чем сообщал «Татар-информ».