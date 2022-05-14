Умер певец Ренат Ибрагимов

Ушел из жизни певец, народный артист РСФСР, композитор, продюсер Ренат Ибрагимов. Об этом сообщил руководитель Штаба московских татар Рустам Ямалеев.

Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Сегодня днем Рената Ибрагимова видели в московском театре «Градский Холл» — артист репетировал выступление, которое должно было состояться 19 мая.

Очевидцы говорят, что там он чувствовал себя хорошо, но после того, как пришел домой, — резко упал, стало плохо с сердцем, и он скончался.

Фото: © Абдул Фархан / архив «Татар-информ»

«Ренат очень часто бывал в нашем штабе. Я никогда не слышал, чтобы он жаловался на свое здоровье. Он приехал всего две недели назад. Жаль, что такой талантливый человек ушел от нас», — сказал Ямалеев.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР), но когда ему было 5, отец перевез семью на историческую родину в Казань. Здесь он закончил музыкальную школу и в 1967-1968 гг. служил в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх «Князь Игорь», Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»).

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Но всесоюзный успех и известность пришли к нему после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.

В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова», что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры.

В последние годы он жил и работал в Москве.