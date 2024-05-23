Путин подарил королю Бахрейна длинную версию лимузина Аurus

Президент РФ Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию автомобиля Аurus. Об этом сотрудникам СМИ заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что люксовый лимузин был подарен Президентом России королю Бахрейна.

«Да, могу сказать, в том числе длинная версия автомобиля Аurus», - цитирует спикера ТАСС.

Ранее Путин подсказал королю Бахрейна, как «справиться» с наушником для перевода. Лидеры должны были обсудить ряд тем в московском Кремле, но произошла заминка: иностранец не смог сразу надеть наушник для синхронного перевода. Российский лидер, увидев трудности гостя, жестом руки показал, как надеть устройство.

Судя по опубликованному видео, наушник не надо было «втыкать прямо в ухо», а следовало просто зацепить его как бы с обратной стороны ушной раковины при помощи удерживающих устройств. Когда король решил «барьер для коммуникации», обсуждения возобновились.