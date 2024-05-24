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Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов в отношениях России и Беларуси
В отношениях России и Беларуси отсутствуют нерешенные вопросы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске.
«Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, [они] доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», — оценил текущий уровень взаимодействия между странами Президент России (цитата по ТАСС).
При этом Путин подчеркнул, что, если потребуются дополнительные согласования, это будет сделано в ходе предстоящих переговоров. По его мнению, сейчас есть возможность не только обсудить сделанное и планы на ближайшее время, но и «наметить конкретные совместные шаги по <...> движению вперед, по развитию <...> государств».
Визит Президента России в Беларусь начался накануне вечером, сегодня — основной день поездки. В ходе переговоров обсуждаются вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальная международная проблематика, отмечает пресс-служба Кремля.
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