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Экономика 25 ноября 2024 09:40

Управляющий директор «Туполева» и гендиректор «Яковлева» уходят со своих постов

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Управляющий директор «Туполева» и гендиректор «Яковлева» уходят со своих постов
Фото: ОАК

Управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев и гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский уходят со своих постов. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Пост управляющего директора «Туполева» займет замгендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Он уже занимал эту должность с 2009 по 2013 год. «Яковлев» возглавит гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который отныне будет совмещать две должности.

«Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров», – отметили в пресс-службе ОАК.

#пао туполев
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