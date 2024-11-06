Объединенную авиастроительную корпорацию возглавил экс-глава ОДК Вадим Бадеха

Вадим Бадеха

Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации назначен Вадим Бадеха, до того возглавлявший Объединенную двигателестроительную корпорацию. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входят и ОАК, и ОДК.

Объединенную двигателестроительную корпорацию возглавил Александр Грачев, прежде руководивший «ОДК-Климов».

Возглавлявший ОАК с 2015 года Юрий Слюсарь ранее указом Президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Ростовской области.

О запланированных перестановках в руководстве российской авиастроительной отрасли СМИ рассказали еще 4 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».

«Кадровые изменения в авиационном кластере Ростеха будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа», — прокомментировал новые назначения генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Вадим Бадеха руководил Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2023 года. До этого он с 2009 года был генеральным директором Уральского завода гражданской авиации. В 2018-м именно УЗГА была передана разработка тяжелого ударного беспилотника «Альтиус» от казанского ОКБ имени М. П. Симонова, а в начале 2023-го завод выкупил беззалоговое имущество обанкротившегося научно-производственного объединения.