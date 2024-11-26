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Экономика 26 ноября 2024 14:36

Директор Казанского авиазавода Савицких уходит со своего поста

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Директор Казанского авиационного завода имени Горбунова филиала АО «Туполев» Николай Савицких покидает свою должность. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Ъ Волга-Урал».

Также стало известно имя его возможного преемника — возглавить КАЗ может Зуфар Миргалимов, который занимал должность управляющего директора Луховицкого авиационного завода имени Воронина (Московская область).

Накануне стало известно, что свои посты покидают управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. На их места придут заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев и генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха соответственно.

#казанский авиационный завод #смена руководства
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