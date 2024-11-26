Директор Казанского авиазавода Савицких уходит со своего поста

Директор Казанского авиационного завода имени Горбунова филиала АО «Туполев» Николай Савицких покидает свою должность. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Ъ Волга-Урал».

Также стало известно имя его возможного преемника — возглавить КАЗ может Зуфар Миргалимов, который занимал должность управляющего директора Луховицкого авиационного завода имени Воронина (Московская область).

Накануне стало известно, что свои посты покидают управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. На их места придут заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев и генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха соответственно.