Руководителем аппарата Совета Нижнекамского района стала Марина Маркова

На должность руководителя аппарата Совета Нижнекамского района назначена Марина Маркова. Накануне коллективу в Доме Советов ее представил глава района Рамиль Муллин.

С 2014 года Марина Маркова работала в должности руководителя отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Совета района. За год до своего прихода в администрацию района защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Психология развития личности, акмеология». Кроме того, за ее плечами богатый опыт работы в сфере педагогики.

«Ваш опыт работы, профессионализм будет являться хорошим фундаментом для вас уже в новой должности», — отметил Рамиль Муллин и пожелал успехов на новом месте работы.

26 февраля 2024 года пост руководителя аппарата Совета занимала Алина Хабибуллина, она ушла с этой должности в октябре этого года после того, как ее назначили руководителем аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что команду главы Менделеевского района Радмира Беляева покинул помощник главы по вопросам противодействия коррупции Иван Егоров.