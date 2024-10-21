Руководитель аппарата совета Нижнекамского района уходит в «новую структуру» в Казани

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Руководитель аппарата совета Нижнекамского района Алина Хабибуллина покинула пост в связи с переходом на работу в Казани. На деловом понедельнике мэр Нижнекамска Рамиль Муллин попрощался с чиновницей и вручил ей благодарность за вклад в развитие города и района.

«К сожалению, Алина Марселевна покидает нас. Уходит в новую структуру, которая формируется в Казани. Конечно, хорошие кадры дают только на полгода. Понятно, что такие хорошие кадры нужны республике», — отметил Муллин.

Алина Хабибуллина возглавила аппарат совета Нижнекамского района 26 февраля. До своего назначения она занимала пост директора МКУ «Казанский городской общественный центр».

«Нам очень жаль, что вы уезжаете, но надеюсь, что на новом месте вы также останетесь верны службе и будете служить во благо нашей республики, нашей Казани. Поэтому вам большое спасибо», — поблагодарил ее глава района.

Фото: kzn.ru

Алина Хабибуллина родилась 21 октября 1993 года в Альметьевске. В 2015-м окончила Казанский федеральный университет по специальности «журналистика», в 2017-м получила степень магистра по этой же специальности.

С 2013 по 2014 год — режиссер монтажа учебно-практической лаборатории отделения социальных наук КФУ. С 2014 по 2019 год — редактор, заместитель начальника управления по связям с общественностью КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева. В 2019-2020 годах — начальник отдела развития бренда управления стратегического развития КНИТУ (КАИ).

С 2019 по 2021 год — PR-консультант администрации Советского района исполнительного комитета Казани. В 2020-2021 годах также работала заместителем директора Корпоративного института КНИТУ (КАИ).

С мая по ноябрь 2021 года — ответственный секретарь отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации информационно-аналитического управления аппарата Казанской городской Думы. С 19 ноября 2021-го — директор МКУ «Казанский городской общественный центр». С 26 февраля 2024-го — руководитель аппарата совета Нижнекамского района.