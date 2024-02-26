Муллин представил нового руководителя аппарата Совета Нижнекамского района

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Новым руководителем аппарата Совета Нижнекамского района Татарстана стала 30-летняя Алина Хабибуллина. На деловом понедельнике ее представил глава муниципального образования Рамиль Муллин.

По словам руководителя района, Хабибуллина родилась в Альметьевске, окончила журфак КФУ, возглавляла казанский городской общественный центр, имеет большой опыт работы в мэрии столицы РТ.

«Алина Марселевна, хочется пожелать вам успехов, чтобы вы работали во благо города и республики», — пожелал Муллин.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поздравил чиновницу с новым назначением и вручил почетную грамоту.

«Мы продолжаем оставаться кузницей кадров, уделяя этому вопросу большое внимание. К нам обращаются, чтобы мы поделились кадрами, на уровне республики или федерального центра. Мэр Нижнекамска Рамиль Хамзович Муллин вышел с такой просьбой, мы были вынуждены отдать нашего молодого и эффективного сотрудника <...>. Новая позиция — руководитель аппарата Совета Нижнекамского района. Это ответственная и большая работа, желаем вам успехов», — заметил тогда Ильсур Метшин.