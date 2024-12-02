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Команду Беляева покинул помощник главы по вопросам противодействия коррупции
Помощник главы Менделеевского района РТ по вопросам противодействия коррупции Иван Егоров ушел с должности спустя год работы. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы Лейсан Галеева.
«Иван Владимирович покинул нашу команду в связи с переходом на другую работу», — отметила спикер.
Галеева также поблагодарила Егорова за проделанную в этой должности работу.
«Хотела бы выразить Ивану Владимировичу благодарность за его работу и пожелать успехов в новой должности», — добавила она.
Ранее глава района Радмир Беляев представил и. о. начальника Управления культуры Менделеевского района, о чем сообщал «Татар-информ».
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