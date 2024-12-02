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Политика 2 декабря 2024 09:54

Команду Беляева покинул помощник главы по вопросам противодействия коррупции

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Команду Беляева покинул помощник главы по вопросам противодействия коррупции
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Помощник главы Менделеевского района РТ по вопросам противодействия коррупции Иван Егоров ушел с должности спустя год работы. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы Лейсан Галеева.

«Иван Владимирович покинул нашу команду в связи с переходом на другую работу», — отметила спикер.

Галеева также поблагодарила Егорова за проделанную в этой должности работу.

«Хотела бы выразить Ивану Владимировичу благодарность за его работу и пожелать успехов в новой должности», — добавила она.

Ранее глава района Радмир Беляев представил и. о. начальника Управления культуры Менделеевского района, о чем сообщал «Татар-информ».

#должность #менделеевск
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