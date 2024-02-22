Руководитель «Игр будущего» рассказал, откуда взяли $10 млн на призовой фонд

Призовой фонд «Игр будущего» в 10 млн долларов сформировали партнеры – своими собственными вложениями. Так ответил руководитель мероприятия Игорь Столяров.

Он подчеркнул, что партнерские деньги составляют все 100% призового фонда. То есть, бюджетных денег там «нет ни одного рубля», цитирует спикера ТАСС.

Ранее Столяров заявил, что на «Играх будущего» отразили первые кибератаки.

«Игры будущего» - это международный турнир, который официально открылся в Казани 21 февраля. Теперь до 3 марта в столице РТ организуют серию спортивных игр, которые будут сочетать в себе современные технологии, цифровую среду и физактивности.

В церемонии открытия принял участия и Президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран СНГ. После церемонии главе государства также рассказали об одной из самых востребованных дисциплин турнира. Также в разговоре с футболистом Андреем Аршавиным российский лидер обещал поговорить с главой «Газпрома» Алексеем Миллером насчет создания российского аналога игры FIFA.