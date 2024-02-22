На «Играх будущего» отразили кибератаки, заявил Столяров

На «Играх будущего» зафиксированы «инциденты зеленого уровня, но они купируются очень быстро». Об этом сообщил руководитель мероприятия Игорь Столяров, подчеркнув, что произошедшее - это нормальная практика, в таких условиях «мы живем последние три года».

Он также заверил, что система безопасности, которая успешно налажена, хорошо отражает все киберугрозы во время соревнований.

«У нас первый день был 19 февраля, первая квалификация и начался хоккей. У нас сегодня, фактически четвертый день соревнований. Пока все идет по плану», - цитирует спикера ТАСС.

21 февраля в «Казань Экспо» состоялась официальная церемония открытия «Игр будущего». Мероприятие подразумевает проведение спортивных игр с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Срок проведения состязаний – до 3 марта.

Отметим, что в церемонии открытия принял участие Президент РФ Владимир Путин и главы других стран СНГ. После церемонии российскому лидеру рассказали про Dota 2. Также, осматривая футбольное поле на «Экспо», глава государства пообещал поговорить с гендиректором «Газпрома» Алексеем Миллером насчет создания российского аналога игры FIFA.