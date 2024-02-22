«Сложнее шахмат»: Путину рассказали про Dota 2 на «Играх будущего» в Казани

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал Президенту РФ Владимиру Путину, а также лидерам других стран, принявших участие в церемонии открытия, про компьютерную игру Dota 2. Видео с его рассказом появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Билеты на дисциплину Dota 2 были проданы за несколько минут. Сразу разлетелись! Сейчас эта самая популярная компьютерная дисциплина. Что это такое: это гораздо сложнее, чем шахматы, поскольку, если в шахматах 6 разновидностей фигур, то здесь 121 фигура с разными ролями», – рассказывает Чернышенко.

Спикер добавил, что это стратегическая игра. Ее цель – завоевать поле противника.

«Она (игра) развивает и стратегические, и тактические вещи, здесь борются с разными возможностями. Сейчас соревнуются команды Китая и Малайзии», – презентует Чернышенко.

Он также подчеркнул, что финал Dota 2 смотрели больше человек, чем финал олимпийский игр в Токио.

Путин оценил игру и пожелал удачи в соревнованиях.

«Игры будущего» официально открылись 21 февраля на «Казань Экспо». На протяжении этого мероприятия организуют соревнования по фиджитал-спорту, который сочетает в себе классический спорт, киберспорт, науку и технологии. Последний день соревнований по «Играм будущего» – 3 марта.