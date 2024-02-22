Путин обещал поговорить с Миллером насчет создания российского аналога игры FIFA

Футболист Андрей Аршавин, находясь в Казани на «Играх будущего», попросил Президента РФ Владимира Путина «помочь вместе с «Газпромом» в создании российского аналога игры FIFA. Их разговор сосотоялся, когда главе государства презентовали футбольный матч после церемонии открытия турнира. Видеоролик с разговором был опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Есть секрет, Алексей Борисович (Миллер), пусть он меня простит, он не только газ хорошо добывает и "Зенит" развивает, но он еще и сам на самом деле играет вот в такую приставку», — раскрыл секрет главы «Газпрома» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Газпром, говорят, очень много денег вложил в проект. В связи с этим, есть предложение. Я считаю, что следует создать наш российский футбольный симулятор, в котором смогут ребята наши играть за нашу национальную сборную, на выступлениях в премьер-лиге, за сборную регионов. Потому что в иностранных аналогах такого нет. А я считаю, это бы сохранило интерес к футболу», — говорит Аршавин.

Путин в ответ пообещал поговорить с Миллером по поводу создания данного аналога.

Ранее сообщалось, что Путину презентовали Dota 2 на «Играх будущего» в Казани.