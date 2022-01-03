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Общество
3 января 2022  22:42

Руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам присоединился к «Елке желаний»

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Руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам присоединился к «Елке желаний»
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Председатель Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков присоединился к новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту семилетней Саиды о велосипеде. 

«Он снял с елки открытку, в которой 7-летняя девочка Саида мечтала о велосипеде», — передает пресс-служба комитета. 

Заветный подарок Федор Батков передал в преддверии Нового года. 

«Елка желаний» проводится в стране уже несколько лет. Как отмечается на сайте елкажеланий.рф, за все время были исполнены 21,4 тыс. новогодний желаний. В благотворительной акции ранее принял участие и Президент России Владимир Путин – он снял с елки три новогодних шара. Так, глава государства помог 13-летней Татьяной Троценко из Ставропольского края побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре, а для юного жителя Бурятии с диагнозом «дистрофия Дюшенна» Оскара организовал экскурсию в пожарную часть. Также глава государства помог решить проблему с жильем семье 14-летнего Марка из Подмосковья, который мечтал о гитаре. 

#елка желаний
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