Президент РФ поговорил с 13-летней Таней Троценко, чью новогоднюю мечту помог исполнить

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней Татьяной Троценко из Ставропольского края — глава государства исполнил мечту девочки побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

5 декабря на Международном форуме добровольцев Владимир Путин в четвертый раз присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний» и именно тогда вытянул листок с новогодним желанием девочки, которая сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге.

Тане Троценко провели экскурсию по Мариинскому театру, она также смогла посмотреть балет «Лебединое озеро» и пообщаться с артистами, задействованными в постановке.

Глава государства дополнительно предложил девочке и ее родителям посетить ледовое шоу «Лебединое озеро» в Москве. В заключение разговора он поздравил юную собеседницу с наступающим Новым годом, пожелал ей здоровья и хорошего настроения.