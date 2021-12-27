Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Бурятии, который хотел побыть пожарным

Президент России Владимир Путин помог мальчику из Бурятии с диагнозом «дистрофия Дюшенна» исполнить новогоднюю мечту и побыть настоящим пожарным. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», которая проходила с 15 ноября по 11 декабря в рамках форума #МЫВМЕСТЕ для помощи сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья или из малоимущих семей в исполнении их заветных желаний. Путин вытянул три шарика, на одном из которых была написана мечта тяжелобольного мальчика Оскара из Республики Бурятия, который мечтает быть пожарным.

Владимир Путин организовал для него индивидуальную экскурсию, а после поговорил по телефону и поздравил юного спасателя с профессиональным праздником.

«Здравствуй, дорогой. Сегодня праздник. Сегодня День спасателя. Я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным. Интересно тебе сегодня было? Экскурсия понравилась? Что ты видел? Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец, здорово», — сказал Президент, а затем пообщался с родителями Оскара.

Ранее Путин уже исполнил мечту тяжелобольной школьницы Татьяны Троценко, которая мечтала попасть на балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Он также помог решить проблему с жильем семье 14-летнего Марка из Подмосковья, который мечтал о гитаре.