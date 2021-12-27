Путин помог с приобретением нового жилья семье Марка из Подмосковья

Президент России Владимир Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья. Напомним, шарик с желанием подростка глава государства вытянул в рамках акции «Елка желаний» — Марк просил подарить ему на Новый год гитару, сообщает РИА Новости.

Исполнив желание, Владимир Путин узнал, что Марк и его мама вынуждены жить у друзей, и пообещал помочь им с жильем. Сегодня Президент позвонил подростку уже в новую квартиру.