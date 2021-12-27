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Общество
27 декабря 2021  16:32

Путин помог с приобретением нового жилья семье Марка из Подмосковья

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Президент России Владимир Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка из Подмосковья. Напомним, шарик с желанием подростка глава государства вытянул в рамках акции «Елка желаний» — Марк просил подарить ему на Новый год гитару, сообщает РИА Новости.

Исполнив желание, Владимир Путин узнал, что Марк и его мама вынуждены жить у друзей, и пообещал помочь им с жильем. Сегодня Президент позвонил подростку уже в новую квартиру.

#елка желаний #Владимир Путин
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