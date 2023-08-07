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Руководитель Гидрометцентра РФ раскрыл, будет ли август в Татарстане экстремально жарким
В десяти регионах России в августе будет экстремально жаркая погода – температура воздуха поднимется до 40-43 градусов выше нуля, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Татарстан в список этих регионов не попал.
Жара до +43 градусов в ближайшие дни будет наблюдаться в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях и Ставрополье, сообщил Вильфанд ТАСС.
Напомним, в Татарстане август тоже начался с жаркой погоды – температура воздуха в первые дни достигала +36 градусов. В целом метеорологи заявляют, что климат в республике стал неустойчивым, и прогнозируют увеличение количества опасных природных явлений. Кроме того, по предварительному прогнозу, зима в Татарстане может оказаться очень теплой.
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