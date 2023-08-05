Климатолог заявил, что ураганов и смерчей в Татарстане станет еще больше

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С изменением климата число опасных природных явление в Татарстане будет только расти. Об этом заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Он объяснил, что климат в республике становится более южным, с чем и связаны участившиеся катаклизмы наподобие ураганов, сильного града и смерчей.

Так, к последнему разгулу стихии привела очень теплая и влажная воздушная масса, поступившая в Татарстан. «Она создала условия неустойчивости. Подобное было и в 2018 году. Тогда практически снесло Березовую рощу. Такие явления локально возникают практически каждый год. К сожалению, с изменением климата их будет становиться больше», — заметил эксперт в интервью для «Татарстан-24».

Напомним, что сильнейший ураган обрушился на республику и соседнюю Марий Эл 30 июля. Погибло несколько человек, в том числе группа туристов, отдыхавших на озере Яльчик.