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Август в Татарстане начнется с неустойчивой погоды, дождей и жары
В последние дни июля и 1 августа в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Как рассказывал «Татар-информ», завтра в республике ожидаются 36-градусная жара, кратковременные дожди и грозы. Днем позже, 29 июля, погода не изменится.
В воскресенье республика попадет под влияние активного атмосферного фронта. Возможны сильные дожди и грозы с усилением ветра до 17–22 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 17 до 22 градусов. Днем на западе РТ ожидается от 26 до 31 градуса, на востоке — до 35.
Предварительно, следующая неделя начнется с неустойчивой погоды. Вновь ожидаются грозы, дожди, температуры будут держаться в пределах 24–29 градусов, на востоке — до 33.
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