Метеоролог: Предстоящая зима в Татарстане может оказаться очень теплой

По предварительным прогнозам, предстоящая зима в Татарстане может оказаться темпе, чем обычно. Это связано с тем, что океан сейчас аномально теплеет, и если произойдет ожидаемый выброс тепла, это отразится, в том числе, на республике, объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Если норма потепления океана повышается более, чем на 0,5 градуса, то это уже аномальный процесс. Бывает и другая ситуация – отклонение от нормы в обратную сторону приводит к похолоданию.

«В этом году мы ожидаем все-таки выброс тепла, который в том числе повлияет на нашу территорию», – сказал Аухадеев в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Таким образом, зима в Татарстане может оказаться теплой, так как это один из факторов, которые влияют на прогноз, добавил он. Однако более точно предсказать погоду на предстоящую зиму можно будет сделать только в октябре, отметил Аухадеев.

Напомним, также он сообщил, что в Татарстане будет расти количество опасных природных явлений, объяснив это изменением климата.