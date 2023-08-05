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Метеоролог: Предстоящая зима в Татарстане может оказаться очень теплой
По предварительным прогнозам, предстоящая зима в Татарстане может оказаться темпе, чем обычно. Это связано с тем, что океан сейчас аномально теплеет, и если произойдет ожидаемый выброс тепла, это отразится, в том числе, на республике, объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.
Если норма потепления океана повышается более, чем на 0,5 градуса, то это уже аномальный процесс. Бывает и другая ситуация – отклонение от нормы в обратную сторону приводит к похолоданию.
«В этом году мы ожидаем все-таки выброс тепла, который в том числе повлияет на нашу территорию», – сказал Аухадеев в интервью телеканалу «Татарстан 24».
Таким образом, зима в Татарстане может оказаться теплой, так как это один из факторов, которые влияют на прогноз, добавил он. Однако более точно предсказать погоду на предстоящую зиму можно будет сделать только в октябре, отметил Аухадеев.
Напомним, также он сообщил, что в Татарстане будет расти количество опасных природных явлений, объяснив это изменением климата.
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