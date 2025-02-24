Руководитель Аксубаевского района доставил гуманитарный груз в зону СВО

Руководитель исполкома Аксубаевского района Алмаз Мингулов встретил День защитника Отечества в зоне проведения специальной военной операции, передав бойцам гуманитарную помощь. В груз вошли посылки и подарки, собранные жителями района, а также самое необходимое для военнослужащих.

Во время поездки Алмаз Мингулов также встретился с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, который курирует восстановление подшефных городов – Лисичанска и Рубежного.

«Ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину, важно знать, что их помнят, любят и ждут. Благодарим всех аксубаевцев, принявших участие в сборе гуманитарной помощи, кто откликнулся на наш призыв и внес свой вклад в этот важный груз. Искренне желаем нашим бойцам крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой!» – написал Алмаз Мингулов в соцсетях.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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