Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

В последние сутки рубль укрепляется по отношению к американской и европейским валютам из-за продаж валютной выручки экспортерами. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к 12.15 по Москве опустился до 57,79 рубля. Таким образом, он оказался ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года.

К этому же времени курс евро снизился до 59,67 рубля. Накануне он впервые за четыре года опустился ниже 62 рублей.

С сегодняшнего дня россияне могут приобретать без ограничений любые зарубежные валюты, за исключением долларов и евро.

Ранее «Татар-информ» узнал мнение экспертов о том, отражают ли данные с торгов реальную стоимость доллара и каким курс валют может быть в будущем.