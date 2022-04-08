Сдулся и ушел в тень: эксперты дали прогноз курса доллара до осени

Курс доллара к рублю стремительно падает после кратковременного роста, вызванного санкциями Запада. По итогам вчерашних торгов на Мосбирже валюта США упала до 75,8 рубля с мартовского максимума в 120 рублей. «Татар-информ» спросил мнение экспертов о том, отражает ли это реальную стоимость доллара и какой прогноз курса валют может быть в будущем.

Центральный банк установил курс доллара на сегодня на отметке в 76,2 рубля, что на 6 рублей ниже вчерашнего Фото: CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Курс доллара отыграл санкционное падение

Центральный банк установил курс доллара на сегодня на отметке в 76,2 рубля, что на 6 рублей ниже вчерашнего.

Накануне доллар упал на Московской бирже на 3,95 рубля – до 75,8 рубля. За день доллар опускался даже ниже – до 74,3 рубля, это минимум с 11 февраля.

Стоит отметить, что 22 февраля, за два дня до начала специальной военной операции на Украине, доллар стоил на бирже 78,8 рубля, 24 февраля он вырос до 85,3 рубля, а максимума достиг к 9 марта, взлетев до 120 рублей.

Именно в этот день Банк России запретил продавать валюту населению до 9 сентября. «Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме», – заявлял ЦБ.

Причем запрет распространяется на все виды валют, в том числе на валюты стран, которые не присоединялись к санкциям.

Можно конвертировать валюту онлайн, но получить на руки, пока есть особый порядок, можно только в рублях. Также валюту можно купить на бирже через брокера – это не запрещено, но введена комиссия на такие операции – 12% от суммы сделки. Но так как выдача наличной иностранной валюты возможна только через банки, обналичить ее до сентября все равно невозможно.

Доллар ушел в тень

Введение запрета продаж валюты населению почти сразу вызвало появление серого сегмента рынка. В социальных сетях можно найти площадки, где торгуют валютой – люди группируются по городам предлагают купить или продать ее. Интересно, что курс на «сером рынке» тоже снижается вслед за торгами на Мосбирже. Если в середине марта доллар предлагали за 135-147 рублей, то сейчас на уровне 92 рублей.

Продажа долларов на сером рынке является незаконной и уже стала предметом пристального внимания российских спецслужб. Как сообщает РБК, Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо от 23 марта, в котором поручил совместно с правоохранительными органами выявлять нарушения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков.

Продажа долларов на сером рынке является незаконной и уже стала предметом пристального внимания российских спецслужб Фото: © «Татар-информ»

Сейчас за продажу на теневом рынке валюты по Кодексу об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 75-100% от операции.

«Действительно, за незаконный обмен валюты как ее покупатель, так и продавец могут быть привлечены к административной ответственности, поскольку обмен должен производиться с учетом требований валютного законодательства, с участием банков. В случае если в результате такого обмена извлечен доход более 2 млн 250 тыс. рублей или причинен крупный ущерб гражданам, то и продавцу, и покупателю валюты может грозить уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность, поскольку и приобретение, и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах относятся законом к банковским операциям», – сообщила «Татар-информу» руководитель практики уголовного, административного права и автотематики Amulex.ru Любовь Шебанова.

По ее словам, практика применения уголовной ответственности за незаконный обмен валюты говорит, что виновными, как правило, совершаются такие сделки систематически, деятельность ведется без лицензии, зачастую в составе группы.

«Главное, что для привлечения к уголовной ответственности необходимы обязательные условия – извлечение дохода в крупном размере или причинение крупного ущерба гражданам. В любом случае помимо ответственности (уголовной или административной) все полученное в результате совершения такой незаконной сделки может быть обращено в доход государства», – отметила юрист.

«На графике USD/RUB образовалась аномальная картина»

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что снижение курса доллара произошло из-за того, что давление продавцов-экспортеров очень высокое, а спроса на валюту в условиях принятых ЦБ ограничений не наблюдается.

«В результате доллар отошел ниже уровня, который был до 24 февраля. На графике USD/RUB образовалась аномальная картина, однако она полностью обусловлена отклонением от свободной конвертируемости рубля. Если бы не принятые Центробанком меры, в том числе ограничения для нерезидентов, то курс был бы гораздо выше. Но сейчас факторы геополитики и сырьевых цен отошли на второй план», – считает эксперт.

Можно конвертировать валюту онлайн, но получить на руки, пока есть особый порядок, можно только в рублях Фото: © Liza Summer / Pexels

По его мнению, возможно и более сильное укрепление рубля. «Да, по-прежнему баланс сил смещен в сторону продавцов валюты. Курс может и дальше идти вниз. Уровни 70-75 не удивят. Помешать этому могут только послабления по валютному регулированию. Например, корректировка правил по продаже 80% экспортной выручки или снижение 12%-й комиссии при покупке USD/EUR/GBP физическими и юридическими лицами (не импортерами в рамках внешнеэкономической деятельности», – полагает Карпунин.

«Рубль может укрепиться до 70-65 рублей»

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин полагает, что большие спрэды (разброс) на курсы валют между банками, биржей и черным рынком связаны с ограничениями на выдачу физической валюты. «Черный рынок в условиях ограничений регулятора чувствует себя как никогда хорошо, люди в погоне за наличкой готовы переплачивать в 2 раза», – отметил он.

Эксперт считает, что до тех пор, пока наша страна получает доходы от экспорта в валюте, интерес к доллару и евро будет сохраняться. «Справедливую оценку доллара и евро можно дать после снятия ограничения, а до тех пор действуют ограничительные меры для нерезидентов в виде запрета продажи ценных бумаг, комиссии в 12% на покупку и 80% конвертации валютной выручки экспортеров в рубли и ограничения по выдаче физической валюты», – полагает Сумин.

Он уверен, что цена и динамика будут искусственными. «Наиболее справедливая цена, по нашему мнению, – 85-90 рублей за доллар. Но при столь неоднозначном рынке рубль может укрепиться до 70-65 рублей. Предложение превышает спрос, а количество продавцов в разы больше, чем покупателей», – отметил аналитик.

Некторые покупают валюту для поездок за рубеж при ограниченных возможностях пользоваться пластиковыми картами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На теневом рынке люди покупают валюту в основном по старой традиции. «При любом политическом волнении надо "бежать в доллар". До тех пор пока не будет ужесточено правовое наказание за данное действие, спрос не будет падать», – считает Сумин, добавив, что еще одна категория – те, кто покупает валюту для поездок за рубеж при ограниченных возможностях пользоваться пластиковыми картами.

«Рубль может рухнуть значительно ниже предыдущего максимума в 150 за доллар»

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что текущий курс ЦБ РФ не отражает действительности, так как действует множество ограничений, введенных российским регулятором для предотвращения оттока капитала. Также играет роль и резкое падение импорта в страну, что привело к росту профицита торгового баланса. «Однако когда Центробанк снимет ограничения, а запасы товаров на складах иссякнут, рубль может рухнуть значительно ниже предыдущего максимума в 150 за доллар», – полагает эксперт.

Он считает, что на данный момент стоит говорить о справедливой стоимости выше 100 рублей за доллар. «Скорее, около 100-120 рублей за американскую валюту», – считает Маслов.

«Покупать валюту сейчас, пожалуй, уже не имеет особого смысла, если у вас до этого не было сбережений в иностранной валюте. Так как пока что банально неясно, что будет с рублем и что вообще можно будет купить на эти деньги в ближайшем будущем. Но для какой-то диверсификации хранить сбережения в разных валютах и активах – умно и правильно», – заметил эксперт.

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода полагает, что особых причин для укрепления российской валюты сегодня нет. «Справедливым выглядит курс доллара на уровне 90-100 рублей», – подтверждает аналитик.

Вместе с тем он считает, что оптимальный курс доллара сегодня находится на отметке 75 рублей, при том что выше уровне комфортен для экспортеров и наполнения бюджета. «В целом настала пора начать политику сильного рубля. Разгон инфляции до 20% даже на фоне не очень дорогого доллара является раздражающим фактором для населения», – считает Маслов.

Юань будет вынужден укрепляться еще минимум на 30% в среднесрочной перспективе Фото: © «Татар-информ»

«Наиболее оптимальным будет сегодня не покупка доллара и евро или недвижимости, а покупка юаня»

Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокер «Вектор Икс» Сергей Звенигородский пояснил: курс валют ЦБ РФ складывается в результате торгов с его участием, на бирже торги идут с участием бизнеса и граждан, а на черном рынке идет торг в объемах конкретной «кухни». В итоге он полагает, что наиболее справедливым на сегодня курсом является биржевая цена, хотя она также не учитывает все процессы в стране.

«Все банки, как и другие официальные финансовые институты, пользуются биржевой ценой, но ориентируются на курс ЦБ РФ, поскольку работают и с ним, а часть ликвидности берется именно оттуда», – добавил он.

Снижение стоимости валюты он объяснил мерами Правительства РФ по защите финансовой системы и граждан от спекулятивного всплеска.

«Сегодня сошлось несколько факторов: экспортеры продолжают сдавать 80% валютной выручки через свои банки-контрагенты, газ продается за рубли по новым контрактам и свободную ликвидность Газпромбанк берет с биржи, физлица имеют ограничения по снятию наличных в валюте (хранить и покупать могут, как и раньше, в том числе и через биржу), золотовалютные резервы страны временно не формируются в валютах недружественных стран, а также растут объемы торгов в национальных валютах между нейтральными и союзными государствами. Таким образом, внутри России накапливается больше валюты западных партнеров, чем требуется в стране, что ведет к укреплению рубля и далее, пока до осени», – предполагает Звенигородский.

Он отметил, что основной запрос на покупку валюты идет со стороны импортеров и частично от впечатлительных граждан, не понимающих сути происходящих процессов.

«Что касается граждан, то часть просто скупает валюту, как и ранее, то есть по стратегии инвестирования на будущее, а часть скупает потому, что считает – страна осталась такой же, что в 1998, 2008 или 2014 годах. Если у них есть желание копить в зарубежной валюте, то наиболее оптимальным будет сегодня не покупка доллара и евро или недвижимости, а покупка юаня (будет вынужден укрепляться еще минимум на 30% в среднесрочной перспективе) и акций российских компаний из индекса ММВБ. Именно эти инвестиции наиболее эффективны в 2022 году, когда продажа ресурсов за национальные валюты, а также сам доступ к ним будут иметь наибольшее значение», – подчеркнул Звенигородский.