Центробанк частично снимает ограничения на продажу валюты россиянам

Центробанк принял решение смягчить ограничения на покупку иностранной валюты для россиян. С 20 мая они смогут приобретать у банков иностранную валюту без ограничений, что, однако, не распространится на доллары и евро. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты», — заметили в Банке России.

ЦБ напоминает, что до 9 сентября в стране сохраняются ранее введенные ограничения на продажу наличных долларов и евро. До этого времени россияне смогут приобрести только ту валюту, которая поступила в кассы кредитных организаций начиная с 9 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центробанк повысил лимит на переводы средств для физлиц с 10 до 50 тыс. долларов.

Ограничения на покупку и операции с иностранной валютой были введены из-за санкций Запада, принятых в связи с проведением РФ специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля, напомним, объявил Президент России Владимир Путин.