Впервые за четыре года курс евро опустился ниже 62 рублей

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с апреля 2017 года. Российская валюта при этом продолжает укрепляться, следует из данных Московской биржи.

Евро сегодня опускался до 61,11 рубля, а доллар находился на уровне 63,22 рубля.

По состоянию на 13.10 (по Москве) курс евро укрепился до 64,8 рубля. В то же время американская валюта опустилась до 62 рублей.

Ранее «Татар-информ» узнал мнение экспертов о том, отражают ли данные с торгов реальную стоимость доллара и какой прогноз курса валют может быть в будущем.