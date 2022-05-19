news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
19 мая 2022  13:54
Дарья Сайфиева

Впервые за четыре года курс евро опустился ниже 62 рублей

news_top_970_100

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с апреля 2017 года. Российская валюта при этом продолжает укрепляться, следует из данных Московской биржи.

Евро сегодня опускался до 61,11 рубля, а доллар находился на уровне 63,22 рубля.

По состоянию на 13.10 (по Москве) курс евро укрепился до 64,8 рубля. В то же время американская валюта опустилась до 62 рублей.

Ранее «Татар-информ» узнал мнение экспертов о том, отражают ли данные с торгов реальную стоимость доллара и какой прогноз курса валют может быть в будущем.

 

 

#курс евро #Московская биржа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100