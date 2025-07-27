Рубио: Трамп теряет терпение из-за отсутствия прогресса по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «теряет терпение» из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине и хочет видеть конкретные действия, ведущие к его завершению. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По словам дипломата, американский лидер разочарован тем, что его «хорошее взаимодействие и телефонные разговоры с [Президентом России] Владимиром Путиным ни к чему не приводят».

«Он (Президент США – прим. Т-и) теряет терпение и всё меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», – подчеркнул руководитель Госдепартамента, заметив, что политик убежден – «пришло время предпринимать действия».

При этом Рубио уточнил, что это «не его (Трампа – прим. Т-и) война, но он хочет ее завершения».

Ранее Президент США допустил, что американской стороне «придется ввести вторичные санкции» против России. Штаты могут пойти на такой шаг даже до того, как истечет отведенный им 14 июля на улучшение ситуации 50-дневный срок, уточнил политик.

Тогда Трамп пригрозил ввести вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров, если примерно за 50 дней не будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Речь шла о торговых пошлинах в размере 100%.