Политолог: Возможная встреча Путина и Трампа может пройти вне украинской повестки

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Стамбуле для обсуждения глобальных проблем, а не только украинского конфликта. Об этом «Татар-информу» сообщил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Вряд ли Трамп и Путин встретятся в Стамбуле по поводу Украины. Они могут встретиться по поводу более глобальных вещей, например, международной ядерной безопасности, экономических интересов, но Украина здесь не должна стать основной темой», – считает собеседник агентства.

Он объяснил, что Путин и Трамп могут спокойно обсудить большинство вопросов по телефону, учитывая, что Россия давно озвучила свои условия для завершения украинского конфликта, от которых не отступит.

«Для реальной встречи Путина и Трампа нужны более серьезные основания. Если уж им и встречаться, то на этой встрече они должны прийти к чему-то завершенному: что-то подписать, о чем-то заявить, а не просто поговорить. Если бы они подписали документы о российско-американском сотрудничестве в сфере экологии, борьбы с международным терроризмом, международной безопасности, то тогда они могли бы продолжить работать в этом направлении», – допустил политолог.