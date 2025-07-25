news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 25 июля 2025 20:17

Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным и Зеленским

Читайте нас в
Телеграм
Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: скриншот трансляции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся встретиться со своими коллегами из России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад. Это произойдет», – заявил Трамп в ходе общения с журналистами перед поездкой в Шотландию, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Президент США допустил, что американской стороне «придется ввести вторичные санкции» против России. Штаты могут пойти на такой шаг даже до того, как истечет отведенный им 14 июля на улучшение ситуации 50-дневный срок, уточнил политик.

Тогда Трамп пригрозил ввести вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров, если примерно за 50 дней не будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Речь шла о торговых пошлинах в размере 100%.

читайте также
Политолог объяснил, почему Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле
Трамп анонсировал санкции против РФ, если сделка по Украине не будет заключена за 50 дней
Трамп анонсировал санкции против РФ, если сделка по Украине не будет заключена за 50 дней
#россия и украина #спецоперация #Россия и США #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

24 июля 2025
Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

24 июля 2025