Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся встретиться со своими коллегами из России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад. Это произойдет», – заявил Трамп в ходе общения с журналистами перед поездкой в Шотландию, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Президент США допустил, что американской стороне «придется ввести вторичные санкции» против России. Штаты могут пойти на такой шаг даже до того, как истечет отведенный им 14 июля на улучшение ситуации 50-дневный срок, уточнил политик.

Тогда Трамп пригрозил ввести вторичные санкции против РФ и ее торговых партнеров, если примерно за 50 дней не будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Речь шла о торговых пошлинах в размере 100%.