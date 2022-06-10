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Спорт
10 июня 2022  11:05
Артур Халилуллов

«Рубин» вышел из отпуска и начал первый сбор в Казани

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Сегодня футболисты «Рубина» вышли из отпуска и собрались на базе казанского клуба.

Впереди у команды Леонида Слуцкого тренировочный сбор в Казани, который начнется после медосмотра игроков «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Рубин» проведет  20 июня товарищеский матч против «Акрона».

Также известно, что казанцы сыграют против самарских «Крыльев Советов», которые также проведут сбор в Казани. Пресс-служба «Рубина» официально соперников по контрольным матчам не называла.

Ранее «Рубин» объявил о возвращении из аренд семерых футболистов.

Напомним, что казанский клуб занял 15-е место и вылетел из Российской Премьер лиги. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

#Рубин #ФНЛ #футбол #леонид слуцкий
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