«Рубин» вышел из отпуска и начал первый сбор в Казани

Сегодня футболисты «Рубина» вышли из отпуска и собрались на базе казанского клуба.

Впереди у команды Леонида Слуцкого тренировочный сбор в Казани, который начнется после медосмотра игроков «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Рубин» проведет 20 июня товарищеский матч против «Акрона».

Также известно, что казанцы сыграют против самарских «Крыльев Советов», которые также проведут сбор в Казани. Пресс-служба «Рубина» официально соперников по контрольным матчам не называла.

Ранее «Рубин» объявил о возвращении из аренд семерых футболистов.

Напомним, что казанский клуб занял 15-е место и вылетел из Российской Премьер лиги. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.