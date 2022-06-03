«Рубин» проведет в Казани товарищескую игру против «Акрона»

«Рубин» проведет в межсезонье товарищеский матч против «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тольятти. Отмечается, что игра пройдет 20 июня в Казани.

«Акрон», как и «Рубин», примет участие в чемпионате ФНЛ сезона 2022/23. Минувший сезон тольяттинский клуб закончил на девятом месте и уверенно сохранил прописку в первом дивизион страны.

Стоит отметить, что «Акрон» был основан лишь в 2018 году, потому друг с другом клубы еще никогда не встречались.

Помимо матча против «Рубина», тольяттинцы сыграют в Казани еще один матч против самарских «Крыльев Советов», которые проведут в столице Татарстана часть летних сборов.

Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с одним из лучших форвардов прошлого розыгрыша ФНЛ, ганским форвардом «Оренбурга» Джоэлем Фамейе.