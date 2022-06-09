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Спорт
9 июня 2022  14:17
Дамир Садриев

«Рубин» объявил о возвращении из аренд семерых футболистов: среди них один легионер

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«Рубин» объявил о возвращении из аренд семерых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Семеро игроков, выступавших в других клубах на правах аренды в прошлом сезоне, возвращаются в команду», – говорится в заявлении.

Так, в Казань после выступлений в арендах вернулись: голкипер Никита Янович, защитники Степан Суриков и Алексей Грицаенко, полузащитники Игорь Коновалов и Дарко Йевтич, а также нападающие Иван Игнатьев и Кирилл Косарев.

Стоит отметить, что швейцарский полузащитник Йевтич минувший сезон провел в составе греческого АЕКа и в 19 матчах отметился 5 результативными передачами.

Фото: © rubin-kazan.ru

Напомним, что в это межсезонье «Рубин» подписал контракты сразу с шестью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом ИвановымАртемом Поповым и Джоэлем Фамейе.

Ранее стало известно, что тренерский штаб «Рубина» в новом сезоне ФНЛ может пополниться экс-тренером «Факела» Александром Дутовым.

#фк рубин #футбол #ФНЛ #Дарко Йевтич
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