«Чемпионат»: «Крылья Советов» проведут сборы в Казани и сыграют с «Рубином»

Летние предсезонные сборы самарские «Крыльев Советов» проведут в Казани. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб не сможет провести тренировочные сборы в Самаре из-за реновации поля на базе», — добавил источник, судя по всему, из «Крыльев Советов». Стадион клуба «Металлург» построен еще в 1957 году. На новой «Самара Арена», открытой в чемпионату мира 2018 года, с весны нынешнего года идет ремонт, из-за чего «Крылышки» в конце прошлого сезона три матча провели на «Металлурге».

«Рубин», как известно, вылетел из премьер-лиги, а «Крылья Советов» заняли восьмое место. РПЛ сезона-2022/2023 стартует 15 июля. «Крылья Советов» вернутся из отпуска 17 июня и пройдут медицинский осмотр. После этого самарская команда проведёт тренировочные сборы, судя по всему, в Казани, где инфраструктура на зависть многим.