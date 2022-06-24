«Рубин» сыграет в Казани товарищеский матч против челнинского «КАМАЗа»

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани товарищескую игру с «КАМАЗом» в рамках подготовки к старту сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Стоит отметить, что для казанского клуба эта игра станет второй в нынешнем межсезонье. Ранее подопечные Леонида Слуцкого с минимальным счетом победили «Акрон» (1:0).

Что касается клуба из Набережных Челнов, то этим летом «КАМАЗ» провел две встречи, одержав победу в игре с «Нефтехимиком» (1:0) и потерпев поражение в матче с «Волгой» (1:2).

Напомним, игра «Рубин» – «КАМАЗ» состоится на базе казанцев в Соцгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касательно возвращения «КАМАЗа» в Первую лигу, а также сообщила, что тренерский штаб команды во главе с Ильдаром Ахметзяновым продолжит работу в челнинском клубе в следующем сезоне Первой лиги.

Стоит отметить, что накануне Исполком РФС официально утвердил клуб из Набережных Челнов в качестве участника предстоящего сезона Первой лиги, переименованной с ФНЛ.

Также ранее стал известен календарь команд в чемпионате Первой лиги сезона 2022/23.

Календарь первых пяти туров «Рубина»:

1-й тур: «Рубин» – «Родина» (Москва)

2-й тур: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин»

3-й тур: «Рубин» – «Уфа» (Уфа)

4-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин»

5-й тур: «Рубин» – «Кубань» (Краснодар)

Календарь первых пяти туров «КАМАЗа»:

1-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «КАМАЗ»

2-й тур: «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»

3-й тур: «Кубань» (Краснодар) – «КАМАЗ»

4-й тур: «КАМАЗ» – «Краснодар-2»

5-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «КАМАЗ»