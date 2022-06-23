Три клуба из Татарстана в ФНЛ: «КАМАЗ» продавил РФС, но рискует стать самым бедным в лиге

Сегодня состоялось судьбоносное для «КАМАЗа» заседание исполкома РФС, на котором было принято решение допустить челнинский клуб до выступления в сезоне 2022/23 ФНЛ. О том, как автозаводцам удалось выиграть конкуренцию у «Ротора» и с какими проблемами татарстанский клуб столкнется в следующем сезоне, в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Трем татарстанским клубам в ФНЛ – быть. К «Рубину» и «Нефтехимику» официально присоединился и «КАМАЗ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решение о допуске «КАМАЗа» в ФНЛ принималось больше месяца

Несмотря на то что Российский футбольный союз (РФС) уже давно успел раздать лицензии клубам ФНЛ и опубликовал официальный календарь предстоящего сезона, разговоры о шансах «КАМАЗа» остаться в ФНЛ не прекращались до 23 июня. Именно сегодня на заседании исполкома РФС стало окончательно понятно, что трем татарстанским клубам в ФНЛ – быть. К «Рубину» и «Нефтехимику» официально присоединился и «КАМАЗ».

Для начала стоит отметить, что, согласно спортивному принципу, челнинцы должны были вылететь в дивизион рангом ниже еще в мае. Автозаводцы «на бумаге» и покинули ФНЛ по итогам прошлого сезона, но расформирование «Спартака-2» дало «КАМАЗу» второй шанс.

Однако участию сразу трех клубов из Татарстана в лиге были рады далеко не все. В их числе оказался волгоградский «Ротор» – команда из города-миллионника с большой фанатской базой, с 45-тысячным стадионом, построенным к чемпионату мира, и бюджетом, несопоставимым с тем, что имеет «КАМАЗ». Со всем этим набором «Ротор» мог бы играть и в Премьер-лиге, но судьба распорядилась так, что по спортивному принципу волгоградцы вылетели в ФНЛ-2, уступив челнинцам всего один балл.

Бюджет клуба составит мизерные по меркам лиги 100-120 млн рублей. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конечно, с точки зрения презентабельности ФНЛ «Ротор» можно было бы оценить выше, чем «КАМАЗ». Но и не стоит забывать, что гораздо важнее спортивная составляющая. Но при этом не факт, что тот же «КАМАЗ» в следующем сезоне сумеет заново сохранить прописку. Бюджет клуба составит мизерные по меркам лиги 100-120 млн рублей. С такими деньгами едва ли можно рассчитывать на футболистов высокого класса и выполнение соответствующих задач.

Для сравнения – бюджет «Ротора» в минувшем сезоне составлял около 700 млн рублей, у «Рубина» в следующем, по разным оценкам, будет колебаться от 800 млн до 1 млрд рублей. Разница налицо. К слову, именно вопрос бюджета мог стать тем самым камнем преткновения для клуба из Набережных Челнов и шансом «Ротора» зацепиться за ФНЛ.

Мэр Набережных Челнов и по совместительству президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дело в том, что футбольная команда находится на балансе Набережных Челнов и фактически никакого отношения к одноименному автогиганту не имеет, а город, который возглавляет мэр Наиль Магдеев, желанием растрачивать часть городского бюджета на клуб до сегодняшнего дня не горел. Накладывалось на это и то, что интересы «Ротора», по неофициальным данным, активно лоббировал РФС. Однако в последний момент деньги для «КАМАЗа» нашлись, а представители ФНЛ и, в частности, президент лиги Александр Алаев поставили во главу угла спортивную составляющую и отдали путевку челнинскому клубу.

Как с таким бюджетом команда будет готовиться к сезону?

В следующем сезоне «КАМАЗ» наряду с махачкалинским «Динамо» рискует стать самым бедным клубом ФНЛ. Но даже несмотря на такие условия автозаводцы продолжают искать усиление.

Так, лишь накануне к команде присоединились восемь новых футболистов: Артем Щадин («Шинник»), Руслан Гаврилов («Звезда» Пермь), Илья Шабанов («Амкар»), Максим Старков («Биолог»), Тимур Абдрашитов («Торпедо»), Юрий Першин («СКА-Хабаровск»), Александр Марченко («Биолог»), Амир Мохаммад («Авангард»). А чуть ранее на просмотр в Челны прибыли воспитанники ЦСКА и «Спартака» Антон Полюткин и Илья Голятов.

Лишь накануне к команде присоединились восемь новых футболистов Фото: официальный сайт ФК «КАМАЗ» fckamaz.ru

Из этой плеяды молодых футболистов стоит отметить Гаврилова и Шабанова, которые являются воспитанниками Академии «Рубина», а Шабанов плюс ко всему еще и уроженец Набережных Челнов.

Что касается тренерского штаба, то, по информации «Татар-информа», перспективный тандем специалистов Ильдар Ахметзянов – Владимир Клонцак останется в «КАМАЗе». Так что шансы у команды в следующем сезоне еще будут. Напомним лишь, что почти половину сезона 2021/22 команда шла в середине турнирной таблицы, а стремительное падение вниз начала лишь после зимней паузы и ухода ряда лидеров. Так, например, лучший защитник команды Егор Тесленко в январе перешел в «Рубин».

К слову, уже скоро Егор сможет встретиться со своими одноклубниками на футбольном поле. 24 июня, в пятницу, челнинцы сыграют в Казани контрольный матч против «Рубина». Для подопечных Ахметзянова это татарстанское дерби станет уже вторым в это межсезонье. Ранее «КАМАЗ» победил в Нижнекамске «Нефтехимик» (1:0).

В товарищеском матче «КАМАЗ» одержал верх над «Нефтехимиком» (1:0) Фото: © официальный сайт ФК «КАМАЗ» fckamaz.ru

Всего в следующем сезоне предстоит минимум шесть дерби Татарстана.

1-й тур / 17.07.2022. / «Нефтехимик» – «КАМАЗ»

4-й тур / 06.08.2022 / «Нефтехимик» – «Рубин»

7-й тур / 26.08.2022 / «Рубин» – «КАМАЗ»

20-й тур / 26.11.2022 / «Рубин» – «Нефтехимик»

23-й тур / 18.03.2023 / «КАМАЗ» – «Рубин»

34-й тур / 02.06.2023 / «КАМАЗ» – «Нефтехимик»

Особое внимание приковывает игра заключительного 34-го тура в Набережных Челнах. Кто знает, возможно, по ее итогам будет также решаться чья-то судьба. Важно лишь, чтобы решалась она на футбольном поле, а не вне его, как зачастую случается в российском футболе.