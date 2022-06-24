Тренерский штаб «КАМАЗа» во главе с Ахметзяновым останется в клубе на следующий сезон

Как стало известно «Татар-информу», тренерский штаб «КАМАЗа» во главе с Ильдаром Ахметзяновым продолжит работу в челнинском клубе в следующем сезоне Первой лиги.

Стоит отметить, что главным тренером команды все также останется Владимир Клонцак, имеющий тренерскую лицензию категории Pro, которой нет у Ахметзянова.

Напомним, в минувшем сезоне «КАМАЗ» под руководством тренерского тандема Ахметзянов – Клонцак с 37 очками занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), фактически покинув дивизион. Однако, чуть позже челнинский клуб занял место прекратившего существование «Спартака-2».

Таким образом, в следующем сезоне Первой лиги, которая ранее была переименована с ФНЛ, выступят три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Сегодня челнинский клуб сыграет контрольный матч в Казани против «Рубина». Начало встречи – в 15:00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касательно возвращения «КАМАЗа» в Первую лигу.