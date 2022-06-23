РФС переименовал ФНЛ в Первую лигу и утвердил состав участников нового сезона
В Москве состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза, (РФС) по итогам которого был утвержден состав участников предстоящего сезона Первой лиги.
Так, в следующем сезоне ФНЛ примут участие 18 команд, в числе которых оказались три татарстанских клуба: казанский «Рубин», нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский «КАМАЗ».
«Акрон» (Тольятти)
«Алания (Владикавказ)
«Арсенал» (Тула)
«Балтика» (Калининград)
«Велес» (Москва)
«Волга» (Ульяновск)
«Волгарь» (Астрахань)
«Динамо» (Махачкала)
«Енисей» (Красноярск)
«КАМАЗ» (Набережные Челны)
«Краснодар-2»
«Кубань» (Краснодар)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Родина» (Москва)
«Рубин» (Казань)
«СКА-Хабаровск
«Уфа»
«Шинник» (Ярославль)
Кроме того, на заседании было принято решение сменить название турнира «Футбольная национальная лига» на «Первая лига», а также проводить матчи в течение всего уикэнда, а не в один конкретный день.
«Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона-2022/2023», — сообщила пресс-служба РФС.
Напомним, до 1998 года второй по силе футбольный дивизион России назывался Первая лига. С 1998 по 2010 год — Первый дивизион. С 2011 года, было введено название Футбольная национальная лига (ФНЛ).