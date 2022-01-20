«Рубин» сыграет первый контрольный матч на тренировочном сборе в новом году

Казанский «Рубин» проведет свою первую контрольную встречу против воронежского «Факела» в рамках первого зимнего сбора в турецком Белеке. Начало игры в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажет клубное ТВ казанцев.

Первый контрольный матч на #РубиновыеСборы – уже сегодня! ⚡️



Смотри прямую трансляцию игры #РубинФакел на Rubin TV в 15:00 🕒



▶️ https://t.co/4HBwIVEx5E pic.twitter.com/2H48mFxHXC — «Рубин» Казань (@fcrk) January 20, 2022

Эта игра станет для казанского клуба первой в 2022 году. Вероятно, в сегодняшней встрече примут участие новички «Рубина» (Марат Апшацев и Александр Ломовицкий), а также футболисты, прибывшие на просмотр (Егор Тесленко, Илья Вахания и Михаил Стрельник).

В текущем сезоне РПЛ «Рубин» после 18-ти туров с 22-ю очками располагается на десятом месте в турнирной таблице. Кроме того, в данный момент на счету команды Леонида Слуцкого имеется серия из трех поражений подряд.

Воронежский «Факела» в этом сезоне является одним из лидеров Футбольной Национальной Лиги. Команда с 49-ю очками после 23-х матчей идет на втором месте и претендует на выход в РПЛ.

В последний раз команды между собой встречались 20 лет назад. Тогда «Рубин» Курбана Бердыева оказался сильнее со счетом 2:0.