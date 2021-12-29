Александр Ломовицкий перешел в казанский «Рубин»
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий подписал контракт с казанским «Рубином» сроком на 4,5 года, сообщает пресс-службе казанской команды.
Александр Ломовицкий – игрок «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) December 29, 2021
23-летний игрок подписал контракт с нашей командой на 4,5 года ✍🏻
Ранее Александр выступал за «Спартак», «Арсенал», «Химки», а также за юношеские и молодежную сборные России.
Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/sAGa85BbDe
По данным Trasfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего игрока – 1,5 млн евро. В этом сезоне в составе «Спартака» Ломовицкий провел 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.
Полузащитник с 2006 года находился в системе московской команды. Он три раза ездил в аренду: два раза в тульский «Арсенал» и один — в подмосковные «Химки».
Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.