Александр Ломовицкий перешел в казанский «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий подписал контракт с казанским «Рубином» сроком на 4,5 года, сообщает пресс-службе казанской команды.

Александр Ломовицкий – игрок «Рубина»!



23-летний игрок подписал контракт с нашей командой на 4,5 года ✍🏻



Ранее Александр выступал за «Спартак», «Арсенал», «Химки», а также за юношеские и молодежную сборные России.



Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/sAGa85BbDe — «Рубин» Казань (@fcrk) December 29, 2021

По данным Trasfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего игрока – 1,5 млн евро. В этом сезоне в составе «Спартака» Ломовицкий провел 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.

Полузащитник с 2006 года находился в системе московской команды. Он три раза ездил в аренду: два раза в тульский «Арсенал» и один — в подмосковные «Химки».

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.