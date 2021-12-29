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Ру Тат
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Спорт
29 декабря 2021  11:32
Арсений Каримов

Александр Ломовицкий перешел в казанский «Рубин»

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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий подписал контракт с казанским «Рубином» сроком на 4,5 года, сообщает пресс-службе казанской команды.

По данным Trasfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего игрока – 1,5 млн евро. В этом сезоне в составе «Спартака» Ломовицкий провел 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.

Полузащитник с 2006 года находился в системе московской команды. Он три раза ездил в аренду: два раза в тульский «Арсенал» и один — в подмосковные «Химки».

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.

#фк рубин #трансфер
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