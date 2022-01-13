«Утиные» чемпионы: все трансферы «Рубина» и слухи вокруг команды Слуцкого в одном тексте

Одним из главных хедлайнеров зимнего трансферного окна в РПЛ прямо сейчас является клуб из Казани. Рубиновые уже сделали пару приобретений, совершили трансферы на выход, взяли на просмотр нескольких футболистов, а также готовят переход Дзюбы. Все подтвержденные переходы, а также слухи вокруг казанского «Рубина» в материале ИА «Татар-информ»

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Наверное, даже не стоит в очередной раз напоминать о том, что летне-осеннюю часть чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого провели из рук вон плохо. Причины такого провала были самые разные, а главная из них, на которую неоднократно сетовал и сам главный тренер - недостаточно укомплектованный состав.

В межсезонье в клубе поработали над усилением основного состава, но, видимо, забыли про глубину. Потому частые травмы и дисквалификации игроков «основы» доставляли Слуцкому немало проблем и головных болей. С учетом этого вокруг казанского клуба много трансферных слухов и они пока куда ярче состоявшихся трансферов. «Рубин» можно даже назвать текущим лидером межсезонья по слухам, которые могут обернуться «утками».

Артем Дзюба - близок к переходу

Фото: © ИА «Татар-информ»

Главная трансферная новость этой зимы в РПЛ: вероятный переход Артема Дзюбы в «Рубин». По информации ИА «Татар-информ», нападающий петербуржского «Зенита» должен перейти в казанский клуб уже до конца этой недели, присоединившись к сборам команды Леонида Слуцкого отдельно от остальных футболистов.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету экс-капитана сборной России 10 голов и 4 результативные передачи. По показателю гол+пас (14) Артем является лидером чемпионата России. Целесообразность его перехода, безусловно, отдельная тема, которая потребует отдельного текста, если трансфер не сорвется.

Константин Кучаев - близок к переходу

Еще прошлым летом казанцы, а если быть точнее спортивный директор Олег Яровинский и главный тренер Леонид Слуцкий, активно интересовались 23-летним атакующим полузащитником московского ЦСКА. В какой-то момент сообщалось даже о том, что «Рубин» согласовал контракт со стороной футболиста, но в последний момент армейцы все обрубили, а трансфер так и не состоялся.

Сейчас ситуация очень похожая. Так, инсайдер Андрей Панков сообщает о том, что стороны «Рубина» и Кучаева вновь договорились о сделке и согласовали условия личного контракта. Камнем преткновения пока является ЦСКА, который настаивает исключительно на продаже, казанцы же рассматривают вариант и с возможной арендой. В нынешнем сезоне на счету Кучаева 1 гол в 15 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Дмитрий Живоглядов - близок к переходу

Фото: © ИА «Татар-информ»

Судя по всему, московский «Локомотив» этой зимой ждет очередная распродажа и очередная перестройка. Одним из тех футболистов, с кем железнодорожники готовы расстаться уже сейчас является правый защитник Дмитрий Живоглядов. Учитывая серьезные проблемы на правом фланге обороны, «Рубин» сходу стал основным претендентом на игрока.

В осенней части нынешнего сезона Живоглядов провел 14 матчей. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 2 миллиона евро.

Марат Апшацев - пополнил клуб

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

А в списке официально состоявшихся трансферов пока фигурируют лишь игроки, способные добавить глубины казанской команде. Первым трансфером «Рубина» в новом году стал 20-летний центральный полузащитник Марат Апшацев. Предыдущие полгода воспитанник нальчикского «Спартака» провел в «Томи», за которую успел отыграть всего 9 матчей в ФНЛ (Футбольной Национальной Лиге). Но судя по всему, даже такого небольшого отрезка молодому футболисту хватило, чтобы впечатлить боссов «Рубина» и заставить обратить на себя внимание.

Своей антропологией и манерой игры он сильно напоминает Хван Ин Бома: современный box-to-box, играющий большую роль как в обороне своих ворот, так и в развитии атак команды. Наверняка призван заменить завершившего карьеру Олега Шатова. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 190 тысяч евро (около 16 миллионов рублей). Контракт подписан на 4.5 года.

Александр Ломовицкий - пополнил клуб

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

С приходом Слуцкого в «Рубин», наверное, ни одно трансферное окно не обходилось без слухов об интересе клуба к Ломовицкому. И вот спустя столько времени воспитанник московского «Спартака» все-таки доехал до Казани. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21-м матче красно-белых: выходил во всех встречах группового этапа Лиги Европы и даже в квалификационном матче Лиги Чемпионов. Однако, за все предоставленное время отметился лишь одной голевой передачей.

Основное амплуа - правый вингер. Прямо сейчас в клубе есть как минимум два футболиста, которые могут закрыть эту позицию без потери качества: это Андерс Дрейер и Солтмурад Бакаев. Поэтому решение брать сюда же третьего за более, чем полтора миллиона евро выглядит немного сомнительным. Вероятнее всего, в лице Ломовицкого Слуцкий видит некого универсала, способного закрыть как фланг атаки, так и фланг обороны. Такая опция в арсенале футболиста также имеется.

Данил Степанов - покинул клуб

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вероятно, Ломовицкого в «Рубине» могло и не быть и вовсе, если бы клуб не покинул один из его воспитанников. Данил Степанов, который, видимо, так и не пришелся по душе тренерскому штабу «рубиновых», покинул родной клуб уже окончательно и бесповоротно. Прошлый сезон Степанов провел в «Роторе», половину этого в тульском «Арсенале», и нельзя сказать, что Данил был плох. Даже наоборот - был очень ярок и регулярно вызывался в молодежную сборную России.

Но более странен даже не сам факт продажи защитника, а его цена. Всего 400 тысяч евро, при том, что тот же Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в пять раз дороже. Где логика и как это коррелируется с новым вектором развития клуба, который ставит во главе угла не только результаты, но и прибыль с продаж? Крайне сомнительный трансфер. Не исключено, что «Арсенал» продаст Степанова втридорога одному из топ-клубов РПЛ уже этим летом.

Мицуки Сайто - покинул клуб

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Один из самых неоднозначных персонажей «Рубина» все-таки покинул клуб. Год назад казанцы брали японца в аренду у «Сенан Бельмаре» с надеждами на то, что Сайто станет одним из главных двигателей в центре поля, сформировав слаженную тройку с Ин Бомом и Абильдгором. Но сначала Мицуки крайне невовремя получил повреждение, а чуть позже не попал в заявку клуба в РПЛ из-за перебора легионеров. В итоге все, чем запомнился Сайто за год в «Рубине» - это 53 минуты в трех матчах.

К слову, сама аренда для Мицуки не закончилась - футболист на год ушел в новую аренду в японский «Гамба Осака», лишь после этого он вернется в родной «Сенан Бельмаре». Да, все очень запутанно.

Егор Тесленко - отправился на просмотр

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

20-летний центральный защитник «КАМАЗа» Егор Тесленко провел довольно сильную первую половину сезона в ФНЛ, чем сумел привлечь внимание сразу нескольких клубов высшего дивизиона страны. Самым настойчивым оказался «Рубин», который позвал Егора на первые зимние сборы в турецком Белеке. По-хорошему, статус защитника вполне позволял претендовать на то, чтобы подписать контракт с клубом сразу и без просмотра.

Илья Вахания - отправился на просмотр

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Летом этого года «Рубин» уже брал на просмотр крайнего защитника из академии петербуржского «Зенита». Иван Савицкий тогда просмотр прошел успешно и присоединился к команде, подписав контракт на 4 года. Спустя полгода на просмотр казанцев приехал еще один петербуржец Илья Вахания. 20-летний воспитанник петербургского клуба в текущем сезоне выступает в ФНЛ-2 за «Зенит-2». Имеет опыт выступления за молодежную сборную России U-19.

Михаил Стрельник - отправился на просмотр

Михаил Стрельник в центре Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

21-летний опорный полузащитник пока не имеет на своему счету ни одной минуты в Российской Премьер-Лиге, однако с начала этого сезона активно вызывался к работе с основным составом «Краснодара». В сезоне 21/22 провел 6 матчей за второй состав быков в ФНЛ.

По результатам просмотра будет принято дальнейшее решение о сотрудничестве со всеми тремя игроками.