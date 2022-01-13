Новичок «Рубина» Марат Апшацев: «Разговоров со Слуцким не было»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев прокомментировал свой переход в казанский клуб. 20-летний футболист рассказал, как происходил процесс трансфера в «Рубин» и был ли у него перед переходом личный разговор с Леонидом Слуцким.

«Разговоров с главным тренером не было, поскольку я долго проходил медобследование. Мой агент позвонил и сообщил мне, что есть интерес от "Рубина". Я прилетел к команде, подписал контракт, прошел медосмотр», — приводит слова Апшацев клубная пресс-служба.

Кроме того, Апшацев поделился своими впечатлениями от первых дней тренировочных сборов с «Рубином» и рассказал о своих ближайших целях.

«Впечатления пока только самые лучшие. В первые дни было немного тяжеловато, но буду по-тихоньку привыкать. Перед собой ставлю цели остаться в команде, а также пробиться в состав», — подчеркнул футболист.