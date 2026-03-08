«Рубин» проведет с «Краснодаром» первый домашний матч года

Фото: fckrasnodar.ru

Сегодня казанский «Рубин» примет «Краснодар», действующего чемпиона России, в матче 20-го тура Российской премьер-лиги на «Ак Барс Арене».

Для клуба из столицы Татарстана эта игра станет первой домашней встречей в 2026 году. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» после зимнего перерыва уступил в гостевом матче 19-го тура РПЛ махачкалинскому «Динамо» со счетом 2:1. «Краснодар» в этом же туре у себя дома взял верх над «Ростовом» (2:1), а позднее обыграл ЦСКА в Кубке России (1:3).

На данный момент «Рубин» находится на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «Краснодар» занимает в ней первую строчку.

«Рубин» и «Краснодар» встречались в рамках РПЛ 27 матчей. Казанцы одержали четыре победы и потерпели 19 поражений, а четыре встречи закончились вничью. Кроме того, клубы провели два товарищеских матча, оба они завершились победой краснодарцев. На счету «Рубина» в общей сложности 20 забитых мячей, на счету «Краснодара» – 42.

В нынешнем сезоне команды встречались один раз, а тогда краснодарский клуб одержал победу на домашнем поле с минимальным счетом 1:0.