Франк Артига поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Фото: Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча 20 тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы прекрасно знаем, что это одна из сильнейших команд РПЛ, которой предстоит защита титула. Мы хотим взять три очка, чтобы быть выше в таблице. После поражений нужно показать реакцию и мы планируем это сделать. Мы будем действовать без страха, моя задача сделать так, чтобы команда приобрела менталитет победителя. Мы приехали сюда для того, чтобы одерживать победы. Мы постараемся вскрыть слабые стороны «Краснодара» – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

После 18 туров «Рубин» располагается на девятом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» на данный момент – лидер чемпионата.