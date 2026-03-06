news_header_top
6 марта 2026 16:26

Бригада арбитров во главе с Карасевым обслужит матч «Рубин» - «Краснодар»

Фото: rfs.ru

Главным арбитром на матч 20 тура РПЛ «Рубин» – «Красндар» назначен Сергей Карасев.

Его помощники – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный – Антон Анопа; За VAR будет отвечать Кирилл Левников; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

Начало встречи «Рубин» – «Краснодар» запланировано 8 марта на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что в этот день в столице Татарстана ожидаются сильные морозы. Ожидается, что столбик термометра опустится до минус 17 на момент стартового свистка.

